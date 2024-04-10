Спорт

Псковичи завоевали медали на первенстве России по спортивной борьбе

Первенство России по спортивной борьбе (традиционный панкратион), в котором приняли участие спортсмены клуба единоборств «Спортивное единство» города Пскова, прошло в Санкт-Петербурге с 10 по 14 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортклубе.

Фото здесь и далее: клуб единоборств «Спортивное единство» город Псков

Псковские спортсмены Александр Степанов и Ольга Василева завоевали две бронзовых медали.

«Поздравляем спортсменов и их тренеров В. С. Иваненкова и М. Н. Савеленко с высоким спортивным результатом и желаем не останавливаться на достигнутом», - добавили в клубе единоборств