Волейболисты псковской «Бригантины» стали призерами полуфинала первенства России

Команда юношей 2011 года рождения впервые в истории псковской спортшколы «Бригантина» стала бронзовым призером полуфинала первенства России по волейболу, который проходил в Костроме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе.
Фото здесь и далее: спортивная школа «Бригантина»
В соревнованиях участвовали команды из Воронежа, Санкт-Петербурга, Пскова, Москвы, Твери и Ростова.
Псковичи со счетом 3:0 победили соперников из Москвы, Твери и Ростова. В игре против петербуржцев в равной борьбе «Бригантина» уступила со счетом 2:3.
Волейболисты из Воронежа не без труда выиграли у псковской команды со счетом 3:0.
Состав команды спортивной школы «Бригантина»:
Тренируют юношей Сергей Иванов и Наталья Григорьева.
Команды, которые заняли первое и второе место соревнований, напрямую получили путевки на финал первенства России.
Всероссийская федерация волейбола пригласит на финальный этап несколько команд, которые заняли третьи места в своих округах.