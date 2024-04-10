Спорт

Волейболисты псковской «Бригантины» стали призерами полуфинала первенства России

Команда юношей 2011 года рождения впервые в истории псковской спортшколы «Бригантина» стала бронзовым призером полуфинала первенства России по волейболу, который проходил в Костроме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе.

Фото здесь и далее: спортивная школа «Бригантина»

В соревнованиях участвовали команды из Воронежа, Санкт-Петербурга, Пскова, Москвы, Твери и Ростова.

Псковичи со счетом 3:0 победили соперников из Москвы, Твери и Ростова. В игре против петербуржцев в равной борьбе «Бригантина» уступила со счетом 2:3.

Волейболисты из Воронежа не без труда выиграли у псковской команды со счетом 3:0.

Состав команды спортивной школы «Бригантина»:

Кирилл Виговский, доигровщик, капитан команды; Максим Пропастин, связующий; Сергей Пасицкий, доигровщик; Кирилл Зорин, центральный блокирующий; Георгий Кравченко, центральный блокирующий; Игорь Голдырев, диоганальный; Максим Григорьев, связующий.

Тренируют юношей Сергей Иванов и Наталья Григорьева.

Команды, которые заняли первое и второе место соревнований, напрямую получили путевки на финал первенства России.

Всероссийская федерация волейбола пригласит на финальный этап несколько команд, которые заняли третьи места в своих округах.