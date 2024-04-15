Спорт

Юрий Сорокин передал теннисные столы центру внешкольной работы Куньинского района

Два стола для игры в настольный теннис центру внешкольной работы Куньинского района передал вице-спикер Псковского областного Собрания, директор ООО «Псков-Полимер», руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

«Продолжаем помогать образовательным учреждениям нашего региона в развитии настольного тенниса», - отметил Юрий Сорокин. Ранее с просьбой предоставить столы центру внешкольной работы Куньинского района в адрес Юрия Сорокина обратился его коллега по Псковскому областному Собранию - депутат Олег Савельев.

Парламентарий добавил, что занятия настольным теннисом в центре внешкольной работы ведутся весьма активно. На базе этого учреждения дополнительного образования, которым руководит Сергей Арсеньев, функционирует два объединения настольного тенниса, ежегодно здесь проходят три районных соревнования по этому виду спорта. Ребята показывают достойные результаты на областных соревнованиях, регулярно занимая призовые места.

Кроме того, на протяжении многих лет учреждение выступает организатором зональных соревнований по настольному теннису, а также областной спартакиады среди учеников Псковской области.

«Уверен, что с получением новых столов для игры ребята смогут повысить уровень подготовки и обязательно добьются успеха в освоении этого вида спорта», - добавил Юрий Сорокин.