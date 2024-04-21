Спорт

Эстафету «Мы – спортивная семья» провели в Великих Луках

Спортивный праздник семейных команд «Мы - спортивная семья», приуроченный к Году семьи, состоялся в великолукской школе №12. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Великих Лук, родители вместе с детьми проходили эстафеты, перетягивали канат, проверяли свою спортивную подготовку и сплоченность.

Семьям предстояло пройти эстафету, где они испытывали свои силы в ловкости, сноровке, быстроте и меткости. За каждую пройденную станцию их ждали вознаграждения – жетоны.

Семейные команды приветствовала директор школы №12, депутат Псковского областного Собрания Елена Даньшова. Она отметила, что взаимодействие школы и семьи – это постоянная взаимосвязь педагогов и родителей в процессе их совместной деятельности по воспитанию подрастающего поколения.

«Эта взаимосвязь важна и нужна и той, и другой стороне. Взаимодействие школы и семьи – это источник и важный механизм их развития», – сказала Елена Даньшова.

Участие в спортивном мероприятии приняли 19 семейных команд в двух категориях: 1-2 классы и 3-4 классы.