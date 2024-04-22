Спорт

Финал регионального этапа игры «Зарница 2.0» в Великих Луках соберет более 35 команд

Региональный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» состоится в Псковской области с 14 по 17 мая. Встречи более 35-ти команд пройдут в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В соревнованиях примут участие школьники двух возрастных групп: 11–13 и 14–17 лет. Все они — победители муниципальных игр. Проект реализуется общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых».

Командам предстоит пройти целый ряд испытаний. В частности, участники продемонстрируют общевойсковую грамотность, знания основ государственности и военной истории. Школьников также ждет проверка спортивной подготовки, знаний инженерного оборудования и мастерства маскировки позиций, умений оказывать первую помощь и навыков тактической медицины. Кроме того, в составе команд ребята пройдут военизированную полосу препятствий и огневой рубеж, примут участие в тактической игре на местности.

В игре также запланированы испытания по условно военным специальностям: состязание командиров, соревнования между медиками, инженерами-саперами, операторами БПЛА, топографами, штурмовиками, политруками и военкорами. На каждом из этапов предусмотрена работа интерактивных выставок и организация патриотических мероприятий.

«В этом году в Псковской области участие в проекте приняло более 3 тысяч активистов движения более чем из 200 отрядов. По итогам муниципальных этапов, которые прошли в каждом районе Псковской области, мы увидели результаты командой работы наставников и участников отрядов, их школ. Сейчас у ребят совместно с кураторами идет подготовка к региональному этапу, конкуренция серьезная, ведь на окружной этап игры попадет самый сплоченный коллектив, которому выпадет честь представить Псковскую область на федеральном этапе», — отметила руководитель Совета регионального отделения «Движения Первых» Мария Тучак.

Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» сохраняет традиционные элементы всесоюзной пионерской военно-спортивной игры «Зарница», но дополнена технологиями, отвечающими новым вызовам. Проект включает мероприятия по патриотическому воспитанию, физической подготовке и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков.

В ходе игры ребята получают навыки работы по устранению киберугроз, обнаружению фейковых новостей и многое другое.

Цель соревнований — показать, что даже обычный школьник, благодаря слаженной работе команды может выстроить тактически верную стратегию в игре, продемонстрировать свои физические способности и сплотиться ради достижения общей цели. «Зарница» позволяет детям проявить себя, дает импульс к стремлениям, развивает в них чувство сопричастности к общему делу, самодисциплину ради общей победы, чувство долга перед своей командой и перед своей страной.