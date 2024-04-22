Спорт

Свыше 100 спортсменов готовятся принять участие в «Ледяном заплыве» в Пскове

Открытый чемпионат по зимнему плаванию «Ледяной заплыв» состоится на гребной базе «Ника» в Пскове (улица Воеводы Шуйского, 9) сегодня, 28 апреля, с 12:00 до 16:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация зимнего плавания Псковской области

В соревнованиях примут участие более 100 спортсменов и любителей здорового образа жизни из 16 городов России: Псков, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Вологда, Рязань, Смоленск, Кингисепп, Великие Луки, Гатчина, Нижний Новгород, Великий Новгород, Курск, Брянск, Петрозаводск, Самара, Тосно. А также из-за рубежа: Лаппеенранта (Финляндия), Мумбаи (Индия), Минск (Белоруссия).

Участники сразятся в четырех возрастных категориях на дистанциях: 25 м вольный стиль, 50 м вольный стиль, а также впервые дистанция «Моржеран» (бег голым торсом 1 км + заплыв 25 м).

В ходе соревнований разыграют 24 комплекта медалей, «ледяной кубок» и призы от спонсоров.