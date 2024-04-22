Спорт

Пскович стал призером международных соревнований по карате в Белоруссии

Псковский спортсмен стал призером международных соревнований по карате в Белоруссии. Международный турнир «Кубок Дружбы» состоялся в городе Минск 27-28 апреля.

Участие в соревнованиях приняли более 900 участников из России и Белоруссии. Призером турнира стал спортсмен псковского клуба «Школа Боевых Искусств "Будокан "Атэми"» Дмитрий Курасов, занявший 3 место в категории «Ката» среди мальчики 12-13 лет.

Тренирует Дмитрия Курасова тренера Евгения Ермолова.

«Турнир стал уже традиционным и с каждым годом собирает все больше участников. По решению Белорусской Федерации Каратэ акцент в этом турнире делается не на взрослые, а на детские и юношеские категории, что служит хорошим подспорьем для развития массового спорта в наших братских странах. Турнир проводится на высоком уровне и мы уже получили приглашение на этот турнир в 2025 году и обязательно на него поедем», - пояснил председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.