Псковичка завоевала три «золота» на соревнованиях по спорту на пилоне в Петербурге

Алина Румянцева из Псковской области получила три золотые медали на квалификационном первенстве и чемпионате Северо-Западного федерального округа Pole sports Russia-2024 в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители спортсменки.
Девушка получила «золото» в категориях артистическое воздушное кольцо (профессионалы, юниоры 14-17), спортивное воздушное кольцо (элита, юниоры 15-17 лет) и артистическое воздушное кольцо (профессионалы, группы, смешанные) вместе с Доминикой Трубициной и Вероникой Копытиной.
На этом же первенстве Алиса Андреева из Псковской области стала двукратной чемпионкой в категориях спортивный пилон (любители, юниоры 15-17 лет) и артистический пилон (любители, юниоры, 14-17 лет).
Центр воздушной гимнастики и пилонного спорта «Вики спорт» показал лучший результат среди псковских спортсменов на квалификационном первенстве и чемпионате Северо-Западного федерального округа Pole sports Russia-2024, заработав, помимо озвученных, еще несколько золотых и серебряных медалей.
«Золото» в копилку принесли:
«Серебро» получила Александра Григорьева - артистический пилон, любители, дети 10-13 лет.
Воспитанники «Вики спорт» теперь готовятся к чемпионату России под руководством бессменного тренера — Виктории Трениной.