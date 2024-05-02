Спорт

Псковичка завоевала три «золота» на соревнованиях по спорту на пилоне в Петербурге

Алина Румянцева из Псковской области получила три золотые медали на квалификационном первенстве и чемпионате Северо-Западного федерального округа Pole sports Russia-2024 в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители спортсменки.

Девушка получила «золото» в категориях артистическое воздушное кольцо (профессионалы, юниоры 14-17), спортивное воздушное кольцо (элита, юниоры 15-17 лет) и артистическое воздушное кольцо (профессионалы, группы, смешанные) вместе с Доминикой Трубициной и Вероникой Копытиной.

На этом же первенстве Алиса Андреева из Псковской области стала двукратной чемпионкой в категориях спортивный пилон (любители, юниоры 15-17 лет) и артистический пилон (любители, юниоры, 14-17 лет).

Центр воздушной гимнастики и пилонного спорта «Вики спорт» показал лучший результат среди псковских спортсменов на квалификационном первенстве и чемпионате Северо-Западного федерального округа Pole sports Russia-2024, заработав, помимо озвученных, еще несколько золотых и серебряных медалей.

«Золото» в копилку принесли:

Лариса Васильева - спортивный пилон, профессионалы, мастера - женщины 40-49 лет,

Ксения Васильева - спортивный пилон, элита, юниоры 15-17 лет,

Васильева Ксения, Тимофеева Валерия - спортивный пилон, элита, дуэты, смешанные 8-17 лет,

Анастасия Захарова - артистический пилон, любители, дети 10-13 лет,

Валерия Тимофеева - артистический пилон, полупрофессионалы, дети 10-13 лет,

Полина Ложкина - артистический пилон, полупрофессионалы, сеньоры женщины 18+,

Доминика Трубицына, Вероника Копытина - артистическое воздушное кольцо, профессионалы, дуэты, смешанные 8-17 лет.

«Серебро» получила Александра Григорьева - артистический пилон, любители, дети 10-13 лет.

Воспитанники «Вики спорт» теперь готовятся к чемпионату России под руководством бессменного тренера — Виктории Трениной.