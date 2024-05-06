Спорт

Велопарад пройдет в Пскове 2 июня

Массовый заезд на велосипедах состоится в Пскове 2 июня. Об этом рассказала начальник отдела досуга Псковского городского молодежного центра Мария Каменская в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

«Мероприятие называется "Псковский велопарад". Сбор всех участников будет на стадионе "Машиностроитель", далее каждому участнику вручат свой индивидуальный номер, значок и наклейку на велосипед. Затем вся колонна передвигается по улице Гражданской, потом - по улице Яна Фабрициуса к площади Победы. Пересекает мост 50-летия Октября. Колонна движется по улице Юбилейной, Рижскому проспекту до площади Ленина. Поворачивает на улицу Советскую и едет через Детский парк, Летний сад и снова возвращается на улицу Гражданскую», - пояснила Мария Каменская.

Ожидается большое количество участников, добавила она.