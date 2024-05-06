Турнир по настольному теннису на призы клуба Nordman состоялся в Пскове 4-5 мая. Участие в нем приняли 28 спортсменов из Псковской и Тверской областей, а также из Санкт-Петербурга, Южно-Сахалинска, Зеленограда и из Пскова. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания, директор ООО «Псков-Полимер», руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»
По итогам соревнований команда клуба Nordman в парном мужском разряде заняла все три призовые места. В целом итоги турнира оказались следующими:
Одиночный мужской разряд
Одиночный женский разряд
Парный мужской разряд
«Поздравляем спортсменов с победой и желаем дальнейших успехов в предстоящих турнирах!» - добавил Юрий Сорокин.