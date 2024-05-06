Спорт

Турнир по настольному теннису на призы клуба Nordman состоялся в Пскове

Турнир по настольному теннису на призы клуба Nordman состоялся в Пскове 4-5 мая. Участие в нем приняли 28 спортсменов из Псковской и Тверской областей, а также из Санкт-Петербурга, Южно-Сахалинска, Зеленограда и из Пскова. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания, директор ООО «Псков-Полимер», руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

По итогам соревнований команда клуба Nordman в парном мужском разряде заняла все три призовые места. В целом итоги турнира оказались следующими:

Одиночный мужской разряд

Первое место: Егор Ананьев (Санкт-Петербург),

Второе место: Вадим Барышников (клуб Nordman),

Третье место: Виталий Шудегов (клуб Nordman).

Одиночный женский разряд

Первое место: Вероника Кан (Южно-Сахалинск),

Второе место: Анастасия Яблочкина (Псков),

Третье место: Анастасия Агеева (Печоры).

Парный мужской разряд

Первое место: Вадим Барышников и Михаил Марцеха (клуб Nordman),

Второе место: Николай Филиппов и Рустам Рузиев (клуб Nordman),

Третье место: Алексей Швецов и Виталий Шудегов (клуб Nordman).

«Поздравляем спортсменов с победой и желаем дальнейших успехов в предстоящих турнирах!» - добавил Юрий Сорокин.