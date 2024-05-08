Спорт

Занятия по спортивному судейству проведут в рамках проекта «Шахматы - игра людей»

Продолжается образовательная часть проекта «Шахматы - игра людей». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО по развитию и поддержке любительского спорта «АНЛИМ», в период с 12 по 15 мая в формате вебинара состоятся занятия по спортивному судейству.

«Приглашаем участников проекта, а также всех желающих!» - пригласили в «АНЛИМ».

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, участие в вебинаре бесплатное. Результаты зачетного тестирования могут быть учтены для получения 2 и 3 спортивных судейских категорий, а также категории «юный судья».

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