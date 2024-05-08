Спорт

Псковичи стали серебряными призерами турнира по волейболу «Кубок Феникса»

Игры финала «А» Открытого межрегионального турнира по волейболу «Кубок Феникса» среди юношей 2011 года рождения прошли в спортзале спортивной школы олимпийского резерва «Барс» 7-9 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе «Бригантина».

Фото: спортшкола «Бригантина»

В соревнованиях приняли участие пять команд из Пскова, Санкт-Петербурга, Липецка и Ногинска (Московская область). Воспитанники спортшколы «Бригантина» на групповом этапе одержали три победы.

В матче за первое место псковичи встретились с командой из Липецка (ВК «Динамо»). В упорной борьбе победу одержали гости со счётом 3:2 (15:25, 25:21, 25:12, 21:25, 15:12). Псковичи стали серебряными призёрами соревнований. Команда награждена кубком, игроки - медалями.

В символическую сборную турнира вошли центральный блокирующий Кирилл Зорин, доигровщик Кирилл Виговский и диагональный Игорь Голдырев. Связующий Максим Пропастин признан лучшим игроком команды СШ «Бригантина». Тренируют юношей Сергей Иванов и Наталья Григорьева.

Организатором соревнований выступила автономная некоммерческая физкультурно-спортивная организация «Центр развития спортивных проектов "Феникс"» (Санкт-Петербург).

С 20 по 31 мая в Волгограде состоится финал первенства России по волейболу среди юношей 2011 года рождения, где будет выступать команда спортшколы «Бригантина».