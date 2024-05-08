Пять хоккейных команд поборются за «Кубок Победы» в Пскове

«Кубок Победы» разыграют среди хоккеистов в Пскове 10-12 мая. Игры пройдут в Ледовом дворце. Об этом сообщается в группе «Псковский хоккей» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: «Псковский хоккей» / «ВКонтакте»
Участие в соревнованиях принимают команды «Родина» (Псковский район), «Торнадо» (Псков), «Энергия» (Гатчина), «Ижорский батальон» (Колпино) и сборная Санкт-Петербургской хоккейной лиги. Пять команд играют в один круг.
Расписание игр:
10 мая (пятница)
11 мая (суббота)
12 мая (воскресенье)
Ранее сообщалось, что команда «Торнадо» (капитан Иван Захаров) стала чемпионом Псковской области по хоккею сезона-2023/24 среди команд первого дивизиона.