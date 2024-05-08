Спорт

Пять хоккейных команд поборются за «Кубок Победы» в Пскове

«Кубок Победы» разыграют среди хоккеистов в Пскове 10-12 мая. Игры пройдут в Ледовом дворце. Об этом сообщается в группе «Псковский хоккей» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Псковский хоккей» / «ВКонтакте»

Участие в соревнованиях принимают команды «Родина» (Псковский район), «Торнадо» (Псков), «Энергия» (Гатчина), «Ижорский батальон» (Колпино) и сборная Санкт-Петербургской хоккейной лиги. Пять команд играют в один круг.

Расписание игр:

10 мая (пятница)

18:15. «Торнадо» – «Энергия».

11 мая (суббота)

11:00 «Родина» – «Энергия»,

12:45 «Торнадо» – сборная СПбХЛ,

14:30 «Энергия» – «Ижорский батальон»,

17:30 «Родина» – сборная СПбХЛ,

19:15 «Торнадо» – «Ижорский батальон».

12 мая (воскресенье)

10:00 «Торнадо» – «Родина»,

11:45 «Энергия» – сборная СПбХЛ,

13:30 «Родина» – «Ижорский батальон»,

15:15 «Ижорский батальон» – сборная СПбХЛ.

Ранее сообщалось, что команда «Торнадо» (капитан Иван Захаров) стала чемпионом Псковской области по хоккею сезона-2023/24 среди команд первого дивизиона.