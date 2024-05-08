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Спорт

Открытие нового сезона Юношеской Футбольной Лиги Северо-Запад состоялось в Великих Луках

11.05.2024 20:00|ПсковКомментариев: 0

Торжественное открытие 4-го сезона Юношеской Футбольной Лиги Северо-Запад состоялось 11 мая на стадионе «Экспресс» в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Для участия в торжественном открытии значимого турнира в Великие Луки приехали президент Объединения федераций футбола «Северо-Запад», член исполкома Российского футбольного союза Николай Голубев, руководитель направления и департамента регионального развития Российского футбольного союза Игорь Агафонов, временно исполняющая обязанности председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова, президент Федерации футбола Псковской области Александр Коновалов. От лица городской власти на церемонии присутствовали глава администрации Великих Лук Андрей Беляев, председатель комитета физической культуре и спорту администрации города Евгений Цацко, депутат Великолукской городской Думы, директор Спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс» Сергей Поварещенков.

После торжественного построения играющих команд «Футбольный клуб «Балтика» и «Спортивная школа олимпийского резерва «Экспресс» к футболистам, тренерам и болельщикам с приветственным словом обратился президент Объединения федераций футбола «Северо-Запад», член исполкома Российского футбольного союза Николай Голубев. Он отметил, что сегодня открывается уже четвёртый сезон Юношеской Футбольной Лиги Северо-Запад, а это значит, что этот проект Российского футбольного союза, который был начат в 2021 году, не только продолжает жить, но и успешно развивается, приносит свои положительные результаты.

«За прошедшие сезоны 26 юных футболистов из числа участников этих соревнований были привлечены в юношеские сборные России по разным возрастным категориям, несколько десятков игроков подписали профессиональные контракты с клубами, выступающими в профессиональном российском футболе», - сказал Николай Голубев, добавив, что это является ярким свидетельством того, что мастерство игроков, участвующих в Юношеской Футбольной Лиге Северо-Запад, растёт, благодаря созданным в ЮФЛ условиям и возможностям регулярно соревноваться по принципу «равные с равными».

Николай Голубев отметил, что для церемонии открытия неслучайно выбран матч между игроками Футбольного клуба «Балтика» и «Спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс». Команды этих школ в прошлом году стали победителями и призёрами Юношеской Футбольной Лиги Северо-Запад.

 

Поясняя, почему именно Великие Луки избраны в качестве площадки для открытия нового сезона ЮФЛ Северо-Запад, президент Объединения федераций футбола «Северо-Запад», член исполкома Российского футбольного союза Николай Голубев, сказал, что Великие Луки являются очень подходящим местом для открытия очередного сезона, поскольку, как известно, городские власти внимательно относятся к футболу и развивают этот вид спорта, помимо этого есть поддержка и со стороны областной власти. А значит, открытие пройдёт на высоком уроне и запомнится как участникам, так и зрителям.

От лица областной власти к собравшимся на стадионе «Экспресс» обратилась временно исполняющая обязанности председателя Комитета по спорту Псковской области Галина Овсова.

«Очень приятно, что открытие Юношеской Футбольной Лиги Северо-Запад проходит на Псковской земле», - сказала Галина Овсова и пожелала участникам достижения поставленных целей, красивых голов и мощного заряда положительных эмоций.

От имени руководства Великих Лук участников и болельщиков приветствовал глава Администрации города Андрей Беляев. Он отметил, что наш город хорошо известен как крупный спортивный центр Северо-Запада России. В Великих Луках уделяется большое внимание развитию спорта, в том числе, детского. В городе работают детско-юношеские спортивные школы с большим количеством отделений по разным видам спорта, оснащенные современной развитой инфраструктурой. Во дворах построены спортивные площадки для занятий на открытом воздухе, в образовательных учреждениях функционируют спортивные залы и стадионы. В Великих Луках есть профессиональный футбольный клуб «Луки-Энергия» и Великолукская государственная академия физической культуры и спорта.
Городская власть планомерно работает в направлении развития спорта, привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом великолучан всех возрастов. В городе открыты современные спортивно-оздоровительные комплексы, построенные по программе «Газпром – детям» благодаря поддержке компании «Газпром».

«У Великих Лук значительный опыт проведения соревнований различного уровня, включая международный, к организации которых руководство города и нашей спортивной сферы всегда относится с повышенным вниманием, - сказал Андрей Беляев и выразил уверенность, что открытие первенства Юношеской Футбольной Лиги Северо-Запад именно в нашем городе приумножит спортивную славу Великих Лук, привлечёт дополнительное внимание к такому замечательному виду спорта как футбол, и в целом даст новый импульс развитию игровых видов спорта и физической культуры в городе.

Глава администрации города поблагодарил организаторов за то, что город стал площадкой для открытия нового сезона Лиги.
«Сердечно благодарю руководство Российского футбольного союза, Объединения федераций футбола, Юношеской Футбольной Лиги и крупнейшей энергетической компании «Газпром», которая является примером социальной ответственности и активно поддерживает развитие детского спорта, а также Правительство нашего региона и лично губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова», - сказал Андрей Беляев и пожелал участникам честной борьбы и спортивной удачи, достойных результатов и заслуженных побед, а зрителям – яркого спортивного зрелища.

После приветствий прозвучал гимн Российской Федерации, ознаменовавший официальное открытие соревнований Северо-Западной Юношеской Футбольной лиги. А перед началом матча между командами Футбольного клуба «Балтика» и «Спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс» (игроки 2008 года рождения) была объявлена минута молчания в память погибших в Великой Отечественной войне.

Далее футбольному матчу был дан старт. Первый удар по мячу нанёс ветеран боевых действий, Чемпион мира, неоднократный чемпион Европы по мини-футболу среди силовых структур в составе сборной России Игорь Трофимов.

Отметим, что после торжественного открытия 4-го сезона Юношеской Футбольной Лиги Северо-Запад почётные гости Великих Лук и представители футбольных команд вместе с городским руководством возложили цветы к Вечному огню в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, почтив память погибших за свободу и независимость нашей Родины.

Источник: Псковская Лента Новостей
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