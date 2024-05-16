Спорт

Итоги регионального финала «Президентских состязаний» подвели в Пушкинских Горах

В Пушкинских Горах завершился двухдневный областной этап спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». В них приняли участие 14 школьных команд - около 150 юных спортсменов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона со ссылкой на данные районной газеты «Пушкинский край».

Фотографии предоставлены пресс-службой правительства Псковской области

Для участников состязаний подвели итоги и провели торжественную церемонию награждения. Призовые места среди городских команд распределились следующим образом:

первое место — средняя общеобразовательная школа №12 имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского (Великие Луки);

второе место — средняя школа города Новосокольники;

третье место — средняя общеобразовательная школа №3 (Порхов).

Призеры среди сельских команд:

первое место — Булынинская средняя школа (Великолукский район);

второе место — Изборский лицей (Печорский район);

третье место — Кузнецовская средняя общеобразовательная школа (Себежский район).

Грамотами, медалями и кубками наградили ребят, занявших призовые места в личном и общекомандном первенствах. Вручили награды и тренерам, подготовивших команды к состязанию.

Регион на всероссийском этапе представят коллективы-победители: средняя общеобразовательная школа №12 имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского и Булынинская средняя школа Великолукского района.

Добавим, цель областных спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» — укрепление здоровья, вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и спортом, развитие всесторонне гармонично развитой личности, выявление талантливых детей. Организаторами состязаний выступают комитет по спорту Псковской области и региональный комитет по образованию.