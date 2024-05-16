Итоги регионального финала «Президентских состязаний» подвели в Пушкинских Горах

В Пушкинских Горах завершился двухдневный областной этап спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». В них приняли участие 14 школьных команд - около 150 юных спортсменов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона со ссылкой на данные районной газеты «Пушкинский край».
Фотографии предоставлены пресс-службой правительства Псковской области
Для участников состязаний подвели итоги и провели торжественную церемонию награждения. Призовые места среди городских команд распределились следующим образом:
Призеры среди сельских команд:
Грамотами, медалями и кубками наградили ребят, занявших призовые места в личном и общекомандном первенствах. Вручили награды и тренерам, подготовивших команды к состязанию.
Регион на всероссийском этапе представят коллективы-победители: средняя общеобразовательная школа №12 имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского и Булынинская средняя школа Великолукского района.
Добавим, цель областных спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» — укрепление здоровья, вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и спортом, развитие всесторонне гармонично развитой личности, выявление талантливых детей. Организаторами состязаний выступают комитет по спорту Псковской области и региональный комитет по образованию.