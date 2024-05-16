Спорт

Спортсменка из Псковской области заняла третье место на первенстве России по ММА, несмотря на травму руки

Воспитанница клуба спортивных единоборств «Отечество - Псковская область» Регина Рюй получила бронзовую награду первенства России по смешанному боевому единоборству ММА среди юниорок 18-20 лет в Калуге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе клуба.

Фотографии: клуб спортивных единоборств «Отечество - Псковская область»

«С такой серьезной травмой руки, умничка, смогла, собралась и, несмотря на боль, везёт домой медаль», - отметили в клубе.

Спортсменка тренируется под руководством Андрея Ткаченко. «Поздравляем ещё раз и желаем дальнейших побед», - добавили в клубе.