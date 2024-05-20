Псковский анестезиолог стал чемпионом Кубка Генконсульства Китая по сянци

Врач Псковской областной клинической больницы Валентин Селезнёв стал абсолютным чемпионом Кубка Генерального Консульства Китая по сянци. Соревнования по традиционной китайской игре, которая считается предшественницей шахмат, прошли в Хабаровске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.
Фото: Псковская областная клиническая больница / Telegram
Максимальное количество очков в турнире набрал анестезиолог-реаниматолог Псковской областной клинической больницы Валентин Селезнёв.
В соревновании приняли участие до 45 игроков из разных регионов России, а также игрок из Эквадора.
«Поздравляем коллегу, достойно представившего наш регион на важном международном событии!» - добавили в больнице.