Спорт

Соревнования по карате «Тигр шотокан» пройдут в Пскове

Соревнования по карате WKF «Тигр шотокан» пройдут в Пскове 25 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Соревнования пройдут в «Олимпе» (деревня Борисовичи, улица Балтийская, 11А) в категориях: индивидуальное кумите, индивидуальное ката, командное кумите, ката группа.

В турнире примут участие спортсмены из Пскова, Псковской области, Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Калининграда.

Начало соревнований в 10:00. Вход свободный