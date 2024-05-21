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Спорт

Команда из Пскова победила в областной спартакиаде учащихся по легкой атлетике

21.05.2024 10:52|ПсковКомментариев: 0

Финальные соревнования шестнадцатой областной спартакиады учащихся по легкой атлетике прошли в городе Великие Луки 17-18 мая. В соревнованиях приняли участие 12 команд, 78 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области. 

Фото здесь и далее: Федерация легкой атлетики города Великие Луки

Призовые командные места распределились следующим образом:

  • 1 место - Псков, 315 очков.
  • 2 место - Великие Луки, 277,5 очка. 
  • 3 место - Печорский район, 234 очка.
 

Заключительный вид спартакиады - финальные соревнования по футболу, которые пройдут 21-22 мая в городе Великие Луки.

Теги: #спартакиада
Источник: Псковская Лента Новостей
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