Команда из Пскова победила в областной спартакиаде учащихся по легкой атлетике

Финальные соревнования шестнадцатой областной спартакиады учащихся по легкой атлетике прошли в городе Великие Луки 17-18 мая. В соревнованиях приняли участие 12 команд, 78 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.
Фото здесь и далее: Федерация легкой атлетики города Великие Луки
Призовые командные места распределились следующим образом:
Заключительный вид спартакиады - финальные соревнования по футболу, которые пройдут 21-22 мая в городе Великие Луки.