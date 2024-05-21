Спорт

Команда из Пскова победила в областной спартакиаде учащихся по легкой атлетике

Финальные соревнования шестнадцатой областной спартакиады учащихся по легкой атлетике прошли в городе Великие Луки 17-18 мая. В соревнованиях приняли участие 12 команд, 78 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация легкой атлетики города Великие Луки

Призовые командные места распределились следующим образом:

1 место - Псков, 315 очков.

2 место - Великие Луки, 277,5 очка.

3 место - Печорский район, 234 очка.

Заключительный вид спартакиады - финальные соревнования по футболу, которые пройдут 21-22 мая в городе Великие Луки.