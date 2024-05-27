Спорт

Юрист рассказал о рисках нелегальных ставок на спорт

В Сети присутствует огромное количество ресурсов, которые предлагают своим посетителям сделать ставки на спортивные мероприятия и сорвать большой выигрыш. Многие из этих ресурсов осуществляют нелегальную деятельность. Какие риски с точки зрения закона берет на себя человек, связываясь с нелегальным букмекером, рассказал киберспортивный юрист Николай Скаржинский.

Легальные ставки на спорт в России регулируются действующим законодательством и контролируются налоговыми органами. Это позволяет игрокам сотрудничать с лицензированными букмекерскими компаниями, которые подключены к Единому центру учёта переводов интерактивных ставок. Легальные букмекеры обязаны гарантировать выплату выигрышей и защиту персональных данных игроков.

Но помимо легальных и законопослушных компаний в Сети водится немало мошенников, которые обманывают граждан. При обращении к нелегальным букмекерским компаниям игрок рискует не только потерять свои деньги, но и столкнуться с рядом проблем. Нелегальные компании часто действуют вне правового поля, что позволяет им игнорировать обязательства перед клиентами, пишет RuNews24.

«В случае выигрыша такие компании могут отказать в выплате или существенно ограничить возможности для дальнейших ставок, установив низкие лимиты. Даже если клиент попытается вернуть свои средства через суд, нелегальные компании используют различные методы, такие как посредники или криптовалютные транзакции, чтобы усложнить процесс возврата денег. Это делает правовую защиту и возврат средств практически невозможными», — пояснил юрист.

Что же касается судебных разбирательств, то эксперт сообщил, что количество судебных споров с нелегальными букмекерскими компаниями увеличивается с каждым годом, что свидетельствует о росте числа пострадавших игроков.

«Причины конфликтов могут варьироваться от невыплаты выигрышей до ограничения возможностей для ставок. В отличие от нелегальных операторов, легальные букмекерские компании действуют в рамках закона, предоставляя прозрачные и четкие условия для клиентов. Это значительно снижает количество претензий и споров. Однако даже в случае обращения в суд успешное разрешение дела не всегда гарантировано. В 2023 году процент выигранных дел против легальных букмекеров был крайне низким (ниже 15%), что подчеркивает сложность защиты своих прав в подобных ситуациях», — отметил юрист.