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Фестиваль спорта и музыки пройдет в Пскове

04.06.2024 14:31|ПсковКомментариев: 0

Фестиваль спорта и музыки VIKI FEST пройдет в парке Строителей в Пскове 12 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы. 

Гости мероприятия смогут принять участие в мастер-классах и флешмобах:

  • по джампингу;
  • по pole-sport;
  • по танцу;
  • по отдыху на все 100%.

Генеральный партнер - РАДИО ENERGY (105.3 FM). Фестиваль проходит при поддержке управления культуры Администрации г. Пскова.

Фестиваль организовала ViKi JUMP (ViKi JUMP | pole&jumping), при участии Jumping Fitness Studio, управления культуры администрации города Пскова, школы танцев Dance Family. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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