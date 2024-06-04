Фестиваль спорта и музыки пройдет в Пскове

Фестиваль спорта и музыки VIKI FEST пройдет в парке Строителей в Пскове 12 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Гости мероприятия смогут принять участие в мастер-классах и флешмобах:
Генеральный партнер - РАДИО ENERGY (105.3 FM). Фестиваль проходит при поддержке управления культуры Администрации г. Пскова.
Фестиваль организовала ViKi JUMP (ViKi JUMP | pole&jumping), при участии Jumping Fitness Studio, управления культуры администрации города Пскова, школы танцев Dance Family.