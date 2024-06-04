Спорт

Новая воркаут-площадка появилась в псковской деревне Соловьи

Новая воркаут-площадка появилась в деревне Соловьи Псковского района. Об этом сообщается в группе «Street Workout Pskov - Воркаут Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

«В 2010 году здесь была поставлена наша первая спортивная площадка, которая стоит до сих пор, а теперь рядом с ней появилась новая современная воркаут-площадка, которая дополнит спортивную локацию поселка и даст возможность молодежи развивать свои физические навыки! Надеемся, спортивная площадка будет активно использоваться не только ребятами, но и взрослыми, ну а мы как спортивное движение по воркауту Псковской области поможем в развитии этого направления!» - говорится в сообщении.