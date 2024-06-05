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Спорт

Летний спортивный марафон «Сила России» стартовал в Пскове

06.06.2024 07:38|ПсковКомментариев: 0

Первая тренировка по самбо прошла в рамках летнего марафона «Сила России» в Пскове. Спортивный марафон стартовал 1 июня и продлится до 10 августа во всех регионах России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия». 

Фото: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Первым событием марафона в Псковской области стала открытая тренировка по самбо для учащихся спортивных клубов города. Она прошла на территории спортивной школы «Мастер». Занятие провели региональный председатель общественного совета партийного проекта «Единой России» «Zа самбо», председатель Псковского регионального отделения Всероссийской федерации самбо Дмитрий Алекминский и тренер высшей категории Дмитрий Михайлов. Тренеры показали ребятам упражнения на все группы мышц и научили их правильному выполнению.

«"Сила России" – это новый взгляд на спорт, на здоровый образ жизни, ведь сегодня люди часто забывают даже о традиции простой утренней зарядки. Это уже третий марафон, в котором самбисты принимают активное участие. На протяжении месяца у нас будут проходить ежедневные открытые тренировки. Некоторые из них будут на улице, некоторые – в спортивном зале. В планах – привлечение к проведению тренировок спортивного марафона чемпионов, которые проведут интересные и запоминающиеся занятия для наших детей», – подчеркнул Дмитрий Алекминский.

Цель марафона – популяризация здорового образа жизни и физической активности. Более 1100 площадок уже начали свою работу на сайте проекта. Во время марафона пройдут недели детского спорта, национальных видов спорта, шахмат, фиджитал-спорта и другие Зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте «Сила России».

Напомним, летний всероссийский спортивный марафон «Сила России» проходит с 1 июня по 10 августа и включает в себя проведение различных спортивных мероприятий, тренировок, зарядок и мастер-классов с известными спортсменами. Поддержка спорта и популяризация здорового образа жизни являются одним из ключевых направлений народной программы «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму. Ее реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было заполнить в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами. 

Теги: #самбо
Источник: Псковская Лента Новостей
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