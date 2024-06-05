Спорт

Финал областной школьной Олимпиады по шахматам состоялся в Опочке

Финал областной школьной Олимпиады по шахматам состоялся в Опочке. Соревнования были приурочены к Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

Олимпиада по шахматам – одна из тех идей, которую перенимают у Псковской области другие регионы, отметили в федерации. Шахматное отделение государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования Псковской области «Лидер» совместно с областной федерацией шахмат при поддержке муниципальных и региональных органов управления образования ежегодно проводят такое мероприятие, которое состоит из трех этапов: школьного, муниципального и областного.

«Школьная шахматная Олимпиада традиционно проводится на родине первого русского шахматного мастера Александра Дмитриевича Петрова. Для наших юных олимпийцев, которые только постигают азы шахматного искусства во вторых классах на школьных уроках, этот год особенный, поскольку в этом году отмечается 225-летие со дня рождения А. Д. Петрова — выдающегося шахматиста России, одного из сильнейших шахматистов мира первой половины XIX века», - отметили в федерации.

В очередной раз во всероссийском шахматном ресурсном центре в Опочке собрались юные шахматисты, которые учатся по программе «Шахматы в школе» в образовательных организациях области, чтобы выявить лучших в нескольких дисциплинах.

В этом году традиционно наставниками и требовательными, но справедливыми судьями для юных шахматистов стали член детско-юношеской комиссии Федерации шахмат России, главный тренер сборных команд области Александр Шпак и спортивный судья по шахматам, кандидат в мастера спорта России Андрей Абаровский.

Результаты

Конкурс эрудитов:

Милана Чеджоева (Псков) — 1 место,

Тимур Крутиков (Пыталовский округа) — 2 место,

Вадим Ершов (Псков) — 3 место.

Конкурс по решению задач:

Николай Юрин (Дедовичский район) — 1 место,

Тимофей Загнетов (Великие Луки) — 2 место,

Вадим Ершов (Псков) – 3 место.

Блиц-турнир:

Николай Юрин (Дедовичский район) — 1 место,

Милана Чеджоева (Псков) — 2 место,

Тимофей Загнетов (Великие Луки) — 3 место.

Главные награды в общем зачёте:

Милана Чеджоева (Псков, Лицей №10) — 1 место,

Николай Юрин (Дедовичский район, Дедовичская средняя школа №2») — 2 место,

Тимофей Загнетов (Великие Луки, Средняя общеобразовательная школа №7 имени Антона Злобина) — 3 место.

«"Лидер" и региональная спортивная федерация шахмат поздравляет победителей и желает всем новых свершений», - добавили организаторы.