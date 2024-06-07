Спорт

Врач объяснил, кому противопоказан бег

Многие люди рассматривают летние пробежки как хороший способ сбросить килограммы и улучшить свою физическую форму. Однако надо учитывать, что при проблемах с коленными суставами заниматься бегом не рекомендуется, особенно если у вас есть лишний вес, предупредил спортивный врач Илья Мелехин. По его словам, в таких случаях предпочтительнее быстрая ходьба.

«Если масса тела высокая, бегать точно нежелательно, потому что бегом, особенно по жесткой поверхности, по асфальту, вы практически мгновенно "убьете" колени. Бег – это всегда отрыв от плоскости, в нем присутствует элемент полета. Лучше ходьба, пусть даже в высоком темпе, она для коленей менее губительна», – отметил Мелехин.

Крутить педали велосипеда или плавать куда более безопасно для коленных суставов, в том числе при большой массе тела, считает эксперт.

«Велосипед – это очень даже неплохо. Тем более сейчас на велосипеде есть, где покататься, по крайней мере, в Москве. Если мы говорим о фитнес-клубах, то наиболее физиологичны эллиптические и велотренажеры. При занятиях на этих снарядах нет элемента удара, нет прыжка, нет приземления. Есть сгибание и разгибание в одной плоскости. Либо любимый всеми бассейн: плавание хорошо влияет и на позвоночник, и на сердечно-сосудистую систему», – приводит слова Мелехина радио Sputnik.

А вот кататься на самокатах спортивный врач не советует.

«В самокатах ничего хорошего нет. Во-первых, это травмоопасно. На самокате, к сожалению, легко упасть. Там колесики маленькие, нужно держать равновесие и, в общем-то, это непростой спортивный снаряд. Во-вторых, это не физиологично. Одной ногой человек стоит на самокате, другой – толкается. Нагрузка распределяется неправильно», – пояснил Мелехин.