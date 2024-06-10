Спорт

Псковичка стала призером соревнований «День прыжков» в Москве

Спортсменка из Псковской области Наталья Спиридонова стала призером всероссийских соревнований «День прыжков», которые проходили в городе Москве 9 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном центре спортивной подготовки.

Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области

Наталья Спиридонова заняла второе место в прыжках в высоту с результатом 1.93 метра.

«Поздравляем спортсменку и её тренера Алексееву Екатерину Станиславну и желаем дальнейших успехов», - добавили в центре спортивно подготовки.

Ранее Наталья Спиридонова заняла второе место на всероссийских соревнованиях «Мемориал братьев Знаменских», которые проходили в Москве 6 июня.