Новую воркаут-площадку установили в псковской деревне Обижа

Новую воркаут-площадку установили в деревне Обижа Псковского района. Об этом сообщается в группе «Street Workout Pskov - Воркаут Псков» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Street Workout Pskov
«Площадки появляются там, где их не было до настоящего времени, либо где на них имеется запрос от местных жителей. Воркаут, ОФП , ГТО, фитнес, растяжка, акробатические и гимнастические элементы – все это возможно тренировать на спортивном комплексе, а на профессиональном вдвойне интереснее, нужно только желание и немного мотивации!» – говорится в сообщении.