Спорт

Окружной этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0» пройдет в Великих Луках

Окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в Северо-Западном федеральном округе пройдет 20–25 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Игра состоится в городе Великие Луки на территории Петровского парка. Отряды из 11 регионов примут участие в испытаниях в борьбе за выход в большой Всероссийский финал, который состоится в сентябре. Ребята продемонстрируют эрудицию, силу, знание условно-военных специальностей, а также примут участие в образовательной и развлекательной программах.

«Зарница 2.0» — одно из наиболее масштабных мероприятий для детей и молодежи со всей страны. Большая военно-патриотическая игра стартовала в феврале и объединила более 800 тыс. школьников, учащихся учреждений среднего профессионального образования и курсантов кадетских училищ. Прообразом проекта стала советская «Зарница», но в этом году игра приобрела абсолютно новый, более грандиозный, формат.

Организаторы Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» — Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» — создали уникальную концепцию с использованием самых современных цифровых технологий и игровых механик для максимального вовлечения. Целью проекта было сплотить участников, развить в них командный дух, а также позволить им испытать себя и получить новые знания. Ребята познакомились не только с условно-военными специальностями, но также тренировали навыки, необходимые для жизни, от оказания первой помощи до основ кибербезопасности. Игра позволила им глубже окунуться в историю России, больше узнать о ее главных достижениях.

Позади у участников отборочный, муниципальный и региональный этапы. В начале июня в Тульской области прошел первый окружной этап, который объединил лучшие отряды ЦФО. На очереди окружной этап в СЗФО, в котором ребят также ждут отрядные состязания и личные испытания.

В Псковской области встретятся старшая (14–17 лет) и средняя (11–13 лет) возрастные категории. Здесь они не только сразятся за звание лучших, но также смогут пообщаться, познакомиться с красивыми историческими местами.

В первый день ребята примут участие в просветительской программе, побывают на экскурсии по главным достопримечательностям Великих Луков, в том числе посетят Великолукскую крепость.

Далее на протяжении трех дней будут проходить отрядные и личные испытания в зависимости от условно-военных специальностей, выбранных во время регистрации. В том числе состязание командиров, военно-полевая (тактическая) медицина (для медиков), инженерно-саперное дело (для саперов), кибербезопасность, фактчекинг и противодействие фейковой информации (для политруков), основы управления и противодействия БПЛА (для операторов БПЛА), топография, спортивное ориентирование и корректировка (для топографов), основы военной журналистики (для военкоров), штурм и тактика боя в ограниченном пространстве (для штурмовиков).

В заключительный день ребята примут участие в масштабной военно-тактической игре на открытой местности.

Впереди также окружной этап для лучших отрядов Северо-Кавказского федерального округа. Победители в отрядных и личных состязаниях от каждого из регионов встретятся в сентябре в большом Всероссийском финале.

Как отмечают организаторы Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», проект действительно сплотил тысячи ребят, помог им раскрыть себя, найти новых друзей в самых разных уголках страны, а также наглядно продемонстрировал, насколько российская молодежь талантливая, увлеченная историей и будущим своей страны.