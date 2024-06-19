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Спорт

Открытая тренировка по дзюдо прошла в псковской спортшколе

19.06.2024 16:00|ПсковКомментариев: 0

Более 30 спортивных площадок в Псковской области уже принимают участие во всероссийском марафоне «Сила России». Воспитанники секции дзюдо спортшколы «Мастер» присоединились к марафону и приняли участие в открытой тренировке, которую провел мастер спорта международного класса Сергей Фомин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия». 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Спортсмены под руководством тренера начали занятие с общей разминки. Дзюдоисты сначала выполнили комплекс упражнений, рассчитанных на подготовку к преодолению дальнейших спортивных нагрузок. Ребята наряду с обычными заданиями (бег, кувырки, отжимания) получали и специальные (разминка шеи, забегания, падения), которые оказывают избирательное воздействие на определенные группы мышц.

После того, как все достаточно разогрелись, тренировка стала набирать более масштабные обороты, отметили в отделении. По заданию тренера юные дзюдоисты приступили к работе в парах. Тренер объяснял, показывал, а затем внимательно контролировал процесс выполнения упражнений.

«Дзюдо всесторонне развивает силовые качества, воспитывает трудолюбие, силу воли и ответственность. В переводе с японского оно дословно означает "мягкий путь". Этот вид спорта сочетает в себе духовное и физическое начала и отражает "мягкое" отношение дзюдоиста к сопернику и к жизни. Дзюдо – один из самых безопасных видов восточных единоборств для детей. Здесь, в отличие других видов, нет ударов по голове и корпусу, а главный постулат, которого придерживаются все дзюдоисты, заключается в том, что силе не надо противостоять, ее просто следует направить в нужное русло», – поделился Сергей Фомин.

Длительность и интенсивность тренировок по дзюдо могут быть разными и не повторяться из занятия в занятие.

 

Напомним, летний всероссийский спортивный марафон «Сила России» проходит с 1 июня по 10 августа и включает в себя проведение различных спортивных мероприятий, тренировок, зарядок и мастер-классов с известными спортсменами. Главная цель марафона – популяризация спорта, здорового образа жизни. В Пскове спортивная школа «Мастер» присоединилась к всероссийскому спортивному марафону «Сила России» на самом старте. Первая открытая тренировка прошла по самбо.

Поддержка спорта и популяризация здорового образа жизни являются одним из ключевых направлений народной программы «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму. Ее реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было заполнить в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами. Более 1100 площадок по всей стране уже начали свою работу. Зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте «Сила России»

Теги: #спорт #дзюдо
Источник: Псковская Лента Новостей
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