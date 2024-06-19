Спорт

Псковские спасатели стали призерами спартакиады МЧС в СЗФО по волейболу

Подведены итоги спартакиады МЧС России среди главных управлений МЧС России СЗФО по волейболу. На протяжении двух дней в Пскове спасатели Северо-Западного федерального округа боролись за возможность представить свой округ на соревнованиях второго этапа спартакиады МЧС России среди территориальных органов МЧС России федеральных округов по волейболу в Иркутске, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Псковской области

Призовые места распределились следующим образом:

1 место — команда ГУ МЧС России по Республике Коми,

2 место — команда ГУ МЧС России по Архангельской области,

3 место — команда ГУ МЧС России по Псковской области.

Также на соревнованиях вручили награду «За спортивное долголетие» - ее получил Вячеслав Грудинин (Псковская область), приз «Лучший связующий» - Игорь Сиротюк (Республика Коми), кроме того, был выбран «Лучший игрок» - Александр Кузьмицкий (Архангельская область).

«Поздравляем всех победителей и призёров с успешными выступлениями и отличными результатами! И желаем новых спортивных побед!» - добавили в МЧС.