Псковские спасатели стали призерами спартакиады МЧС в СЗФО по волейболу

Подведены итоги спартакиады МЧС России среди главных управлений МЧС России СЗФО по волейболу. На протяжении двух дней в Пскове спасатели Северо-Западного федерального округа боролись за возможность представить свой округ на соревнованиях второго этапа спартакиады МЧС России среди территориальных органов МЧС России федеральных округов по волейболу в Иркутске, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Псковской области
Призовые места распределились следующим образом:
Также на соревнованиях вручили награду «За спортивное долголетие» - ее получил Вячеслав Грудинин (Псковская область), приз «Лучший связующий» - Игорь Сиротюк (Республика Коми), кроме того, был выбран «Лучший игрок» - Александр Кузьмицкий (Архангельская область).
«Поздравляем всех победителей и призёров с успешными выступлениями и отличными результатами! И желаем новых спортивных побед!» - добавили в МЧС.