Спорт

Спортшколы в Великих Луках посещают свыше 4 100 человек

В городе Великие Луки развивается свыше 45 видов спорта и работает 325 штатных работников, проводящих физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу, успешно функционирует три спортивные школы, в которых общая численность занимающихся составляет 4 148 человек. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Беляев в ходе отчета о своей деятельности на сессии Великолукской городской Думы.

В целях укрепления здоровья горожан в 2023 году в Великих Луках продолжена реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта». В рамках основного мероприятия «Обеспечение мер, направленных на привлечение жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом» в 2023 году провели 155 городских соревнований, в которых участвовали около 5 000 человек.

Спортивные сборные команды города участвовали в 78 областных, всероссийских и международных выездных соревнованиях.

С целью организации физкультурно-оздоровительной работы проведена спартакиада среди промышленных предприятий и организаций города Великие Луки. В отчетном периоде ее организовали по 12 видам спорта. В ней участвовали более 400 человек с девяти предприятий города.

Продолжена работа по проведению тестирования по нормативам ВФСК ГТО среди населения. Количество человек, принявших участие в выполнении нормативов испытаний, составило 3159 человек. Знаки отличия получили 1855 человек

В рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» в 2023 году приобретена спортивная экипировка для обучающихся (футбол, хоккей) спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс».

Обеспечена бесперебойная работа крупных спортивных центров «Айсберг», «Стрелец» и «Центра подготовки велосипедистов».