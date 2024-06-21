Спорт

Псковские футболисты забили 8 мячей на первенстве юношеской лиги Северо-Запада

Спортсмены ФК «Псков» 2008 года рождения обыграли соперников из Сыктывкара со счетом 8:1. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Фото: ФК «Псков»

Седьмой тур первенства юношеской футбольной лиги Северо-Запад прошла на республиканском стадионе Сыктывкара вчера, 22 июня.

Голы забили псковичи Владислав Игнатьев, Егор Кузьмин, Андрей Моисеев, Павел Ботвинский и Игорь Орлов. Последний гол был забит с пенальти, пишет «МК в Пскове».

Кроме того, воспитанник «СШ Республики Коми» Артем Бондарев на 66-й минуте забил автогол.

Тренирует команду ФК «Псков» 2008 года рождения Сергей Степанов.