Спорт

Около 150 гребцов принимают участие в соревнованиях по академической гребле «Псковская регата»

Около 150 гребцов из Калининградской, Новгородской, Тверской, Воронежской областей, а также Санкт-Петербурга и Карелии принимают участие во Всероссийских соревнованиях по академической гребле «Псковская регата» на реке Великой. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

Псковскую область представляют спортсмены из Пскова и Дедович.

Регата проходит 23-й раз и посвящена Заслуженному тренеру СССР Валерию Прокопенко, который работал в Пскове на базе «Ника». В 1978 году его воспитанницы — женская команда в четвёрке распашной — впервые на Псковщине стали чемпионами СССР, а на следующий год выиграли чемпионат мира в Югославии. В 1980 году команда стала бронзовым призёром Олимпийских игр в Москве, а бессменная рулевая Нина Черемисина выиграла ещё и серебро в составе восьмёрки.

«Желаю нашим ребятам успехов!» - заключил глава города.