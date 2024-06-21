Показательные выступления мастеров из Петербурга пройдут на псковском фестивале «Движение улиц»

Продолжается приём заявок на молодёжный фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц», который состоится 29 июня на скейт-парке в сквере имени Александра Невского в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском молодежном центре.
Фото: Молодежный центр Пскова
На фестивале пройдут соревнования по восьми экстремальным видам спорта. Также в рамках мероприятия запланированы показательные выступления профессионалов из академии Street Sport Academy (SSA), которая находится в Санкт-Петербурге.
Таким образом, выступят следующие молодые спортсмены:
Выступления спортсменов пройдут с 15:00 до 15:30. Вход для зрителей свободный.
Напомним, что регистрация участников проходит через специальную форму до 29 июня. Исключение — баскетбол: заявку на этот вид спорта можно отправить до 27 июня.