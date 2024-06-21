Спорт

Показательные выступления мастеров из Петербурга пройдут на псковском фестивале «Движение улиц»

Продолжается приём заявок на молодёжный фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц», который состоится 29 июня на скейт-парке в сквере имени Александра Невского в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском молодежном центре.

Фото: Молодежный центр Пскова

На фестивале пройдут соревнования по восьми экстремальным видам спорта. Также в рамках мероприятия запланированы показательные выступления профессионалов из академии Street Sport Academy (SSA), которая находится в Санкт-Петербурге.

Таким образом, выступят следующие молодые спортсмены:

Алексей Юминов — тренер по BMX (велоспорту), призёр региональных соревнований по Республике Татарстан.

Иван Соловьёв — тренер по скейтборду, имеющий второй разряд, многократный призёр городских и всероссийских соревнований по скейтбордингу, член резерва сборной Санкт-Петербурга по скейту в дисциплине Парк.

Кирилл Бояркин — тренер по самокатному спорту, райдер команды Tech Team Pro, неоднократный призёр всероссийских соревнований в дисциплине Самокат Стрит, член сборной Санкт-Петербурга по самокатному спорту.

Выступления спортсменов пройдут с 15:00 до 15:30. Вход для зрителей свободный.

Напомним, что регистрация участников проходит через специальную форму до 29 июня. Исключение — баскетбол: заявку на этот вид спорта можно отправить до 27 июня.