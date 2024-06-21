Спорт

Спортивный турнир на городском пляже в Пскове организует Молодёжный парламент

Отпраздновать День Молодёжи командной игрой в гигантбол и волейбол на центральном пляже в Пскове предлагает Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Летний турнир по двум дисциплинам для молодёжи и молодых семей, который организуют активисты Молодёжного парламента, запланирован на 29 июня. Приём заявок на участие в соревнованиях уже начался. Зарегистрироваться можно по ссылке. Команды без предварительной записи к участию в турнире допускаться не будут.

«Нам показалось, что это отличная идея собраться на открытом пространстве на берегу Великой и провести молодёжный спортивный фестиваль, - поделился председатель комитета по молодёжной политике Молодёжного парламента Максим Ермолин. – Мы уже проводили турнир по гигантболу, и, как показал опыт, эта игра находит эмоциональный отклик у всех участников команд. Уверен, будет интересно, весело и по-спортивному азартно».

Турнир стартует в 10 часов. Первая игра – волейбол для молодых семей. В состав команды могут войти два родителя и один ребёнок 2009 года рождения или моложе. Затем состоится игра в гигантбол. В этой дисциплине каждая команда должна состоять из четырёх основных игроков и одного запасного.

Организаторы турнира обещают участникам семейного волейбола и молодёжного гигантбола призы и подарки. Для детей предусмотрена развлекательная программа.