Спорт

Полувековой юбилей отметил первый выпуск Великолукской академии физической культуры и спорта

Полувековой юбилей отметил первый выпуск Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Об этом сообщил декан, профессор ВЛГАФК, вице-президент Великолукской олимпийской академии, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края Дмитрий Белюков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: страница Дмитрия Белюкова в социальной сети «ВКонтакте».

28 июня состоялась встреча выпускников легендарного выпуска 1974 г. – первого выпуска Великолукского филиала ГДОИФК имени П. Ф. Лесгафта (ныне Великолукской государственной академии физической культуры и спорта).

На открытии встречи ректор ВЛГАФК Вячеслав Шляхтов искренне поприветствовал всех собравшихся, отметил особую роль студентов первого набора 1970 г. в становлении вуза, поблагодарил за верность выбранной профессии, студенческой дружбе и родному вузу, пожелал ярких эмоций и впечатлений, а также пригласил выпускников на 55-летие академии, которое будет отмечаться в 2025 году.

Директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края Дмитрий Белюков представил сборник «Они были первыми (50-летию первого выпуска ВЛГАФК посвящается)», который был подготовлен и выпущен специально к этому событию. Как составитель сборника, Дмитрий Белюков провел его презентацию. В ходе обсуждения поступили предложения по дополнению и уточнению отдельных разделов сборника, которые будут учтены при подготовке следующего издания.

От имени студентов 1970-1974 гг. выступил Леонид Кошкарев, который поблагодарил руководство вуза за помощь в организации встречи, за подготовленный сборник «Они были первыми».

Далее выпускники побывали на экскурсии в Музее спорта и олимпийского движения Псковского края, где ознакомились с основными разделами экспозиции, фотогалереей из фондов музея, посвященной периоду становления вуза в 1970-е гг.

Выпускники 1974 г. активно делились воспоминаниями, бурно обсуждали отдельные эпизоды своей студенческой жизни и оставили запись в Книге почетных гостей.

«Спасибо за добрые пожелания и отличное настроение! До новых встреч!» - добавил Дмитрий Белюков.