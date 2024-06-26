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Спорт

Спортивный «День молодёжи» прошёл в Пскове с участием членов Молодёжного парламента

29.06.2024 15:20|ПсковКомментариев: 0

Соревнования по пляжному волейболу и гигантболу состоялись в Пскове на берегу реки Великой – соорганизаторами и участниками спортивных состязаний в разных дисциплинах, приуроченных ко Дню молодёжи, стали члены Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Старт турниру дали волейболисты. Как рассказал судья Псковской федерации волейбола Абдулла Мамедов, команды, состоящие из двух человек, формировались исключительно по семейному принципу – на площадку вышли родители с детьми. «Это экспериментальный формат, первый раз такие семейные соревнования мы провели в День защиты детей и увидели, что запрос от людей есть и всем очень нравится. Думаем, будем развиваться в этом направлении», - рассказал судья. 

Команда Абрамовых была участником июньского турнира по пляжному волейболу, и, по признанию главы семьи, с удовольствием продолжила традицию в День молодёжи. «Я давно увлекаюсь волейболом, теперь и мой сын активно занимается этим видом спорта. Мы за то, чтобы чаще проводились семейные соревнования. Это сближает поколения, да и просто даёт заряд энергии и хорошего настроения», - поделился участник турнира Олег Абрамов.

 

Организацию и проведение игр по гигантболу взял на себя Молодёжный парламент. Несмотря на то, что этот вид спорта, сочетающий в себе пионербол и волейбол, пока не очень распространён, желающих попробовать силы в новой командной игре оказалось немало. По мнению заместителя председателя Молодёжного парламента Дарьи Морозовой, привлечение молодых людей к активному времяпрепровождению сейчас очень актуально. 

«Столкнувшись с ковидом, мы, с одной стороны, научились работать в новых условиях и применять онлайн-форматы в работе и в учёбе. Но с другой, отчасти потеряли какие-то навыки социализации – стали меньше выходить на оффлайн-мероприятия, общаться с людьми, двигаться. А всё-таки движение – это жизнь, и это очень важно. Хочется, чтобы молодые люди были активными, принимали участие во всех мероприятиях, хотели развиваться и в спортивном, и в духовном плане», - привела аргументы в поддержку активного образа жизни Дарья Морозова. 

Несмотря на объективное судейство и подсчёт забитых мячей, победителями турнира можно считать всех, кто в субботний день пришёл на городской пляж и принял участие в спортивных играх на свежем воздухе. Помимо пользы для здоровья и настроения, участники соревнований получили подарки, которые предоставили коммерческие организации, выступавшие спонсорами большого спортивного праздника.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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