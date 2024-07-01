Спорт

Сотрудник псковского управления ФСИН принял участие в международном беговом марафоне

Сотрудник УФСИН России по Псковской области Никита Логинов принял участие в международном беговом марафоне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-службе УФСИН России по Псковской области

Для старшего инспектора по особым поручениям отдела безопасности областного УФСИН Никиты Логинова участие в международном марафоне «Белые ночи 2024» - дебют. Он впервые за более чем четырёхлетнее увлечение бегом преодолел дистанцию в 42,2 км. Сделал это мастерски и, как и положено марафонцу – с большим заделом на будущее.

Масштабное мероприятие прошло в Санкт-Петербурге, собрав в своем составе порядка 19 тысяч участников из разных уголков нашей страны, ближнего зарубежья, а также Эфиопии и Кении. Конкуренция серьезная, от этого и желание попробовать свои силы больше. А сам марафон укладывается в короткий промежуток между закатом и рассветом, когда в городе царят белые ночи.

Общее время, за которое сотрудник УФСИН России по Псковской области преодолел расстояние в 42,2 км., составило чуть более 3 часов. Он показал высокий результат среди участников-псковичей. Маршрут лежал по красивейшим местам северной столицы с ее уникальными историческими достопримечательностями.

«Я созрел на марафон, я попробовал и очень доволен итогом. Это только начало, так что обязательно побегу еще, есть к чему стремиться и над чем поработать», - прокомментировал Никита Логинов.