Спорт

Псковские боксеры присоединились к Всероссийскому марафону «Сила России»

Псковские боксеры присоединились к Всероссийскому марафону «Сила России». Открытая тренировка прошла в спортшколе «Лидер», которая уже второй год участвует во Всероссийском спортивном марафоне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

С 1 июня по 10 августа партия вместе с советом сторонников организовала мероприятия по всей стране. На интерактивной карте сайта можно выбрать понравившуюся площадку, посмотреть, есть ли возможность посетить ее с ребенком, оборудована ли она для инклюзивного спорта. После регистрации на тренировку на электронную почту придёт билет с уникальным номером участника и QR-кодом. Он является подтверждением бронирования места на мероприятии.

В спортшколе «Лидер» во время открытой тренировки по боксу , которую провели тренеры Алексей Кругликов и Александр Ярулин, юные спортсмены сначала провели комплексную разминку, а затем отработали технику ударов, поработали со снарядами и в спарринге.

Никита Кузнецов с папой увидел информацию о марафоне в СМИ и пришел на тренировку, чтобы попробовать свои силы. Мальчику все настолько понравилось, что он будет продолжать занятия боксом.

«У нас многие так приходят, близлежащий район, или сами мальчишки приходят за компанию, или родители, бывает, приводят. Можно посмотреть зал, потренироваться. Здоровье позволяет, обувь есть, заходите, работайте. Желание, чтобы было не только у тренера, но и у спортсмена. Оно приходит со временем», – отметил директор спортивной школы «Лидер» Вячеслав Ярулин. Он рассказал, что школа существует уже больше 36 лет, результаты очень хорошие есть: подготовили 28 мастеров спорта России и СССР.

«Основная задача марафона – приобщить к спорту как можно больше детей и взрослых. Всероссийский марафон продлится до 10 августа. Сейчас в Псковской области к марафону присоединились на 32 площадки, на которых запланировано свыше 400 мероприятий разного формата. Мы видим, что на эту инициативу откликнулись и тренеры, и дети, и спорткомитеты, различные федерации, самое главное, что и население, и дедушки, и бабушки, и родители знают, что будет и этого уже ждут», – подчеркнул депутат областного Собрания, региональный координатор проекта «Здоровое будущее», председатель регионального совета сторонников «Единой России» Игорь Дитрих.

Напомним, летний Всероссийский спортивный марафон «Сила России» проходит с 1 июня по 10 августа и включает в себя проведение различных спортивных мероприятий, тренировок, зарядок и мастер-классов с известными спортсменами. Главная цель марафона – популяризация спорта, здорового образа жизни. Поддержка спорта и популяризация здорового образа жизни являются одним из ключевых направлений Народной программы «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму. Ее реализация запланирована с 2021 по 2025 год. В рамках марафона каждый желающий может принять участие в бесплатных занятиях по различным видам спорта. Более 1100 площадок по всей стране уже начали свою работу. Зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте «Сила России».