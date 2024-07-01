Спорт

Псковички завоевали медали на чемпионатах по пилонному спорту в Италии и Петербурге

Представительницы пилонного спорта из Пскова посетили два масштабных чемпионата в двух странах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили тренеры девушек.

На чемпионате Pоsa Рole Sport European Championship-2024 в Италии в сильнейшей категории спортсменов Junior в категории Competitive неоднократная чемпионка России Ксения Васильева заняла призовое второе место и увезла с собой серебряную медаль европейского чемпионата.

Седьмой всероссийский открытый чемпионат пилонного спорта и воздушной гимнастики Pole & Aerial Sports Russia-2024 в Санкт-Петербурге также стал удачным для воспитанниц псковского клуба «Вики спорт» под руководством Виктории Трениной: 9 золотых и 2 серебряные медали.

Золотая медаль — Алиса Андреева - спортивный пилон, любители, юниоры девушки (15-17 лет);

Серебряная медаль — Алиса Андреева - артистический пилон, любители, юниоры девушки (15-17 лет);

Золотая медаль — Алина Румянцева - артистическое воздушное кольцо, профессионалы, юниоры девушки (14-17 лет);

Золотая медаль — Анастасия Захарова - артистический пилон, любители, дети девочки (10-13 лет);

Серебряная медаль — Александра Григорьева - артистический пилон, любители, дети девочки (10-13 лет);

Золотая медаль — Полина Ложкина - артистический пилон, полупрофессионалы, сеньоры женщины (18-39 лет);

Золотая медаль — Валерия Тимофеева - артистический пилон, профессионалы, дети девочки (10-13 лет);

Золотая медаль — Алина Румянцева - спортивное воздушное кольцо, элита, юниоры девушки (15-17 лет);

Золотая медаль — Вероника Копытина, Доминика Трубицына - артистическое воздушное кольцо, профессионалы, дуэты подростки смешанные (6-17 лет);

Золотая медаль — Доминика Трубицына, Вероника Копытина, Алина Румянцева - артистическое воздушное кольцо, единый, группа смешанная (6-17 лет);

Золотая медаль — Алина Румянцева - ультра воздушное кольцо, единый, девушки.

Представительницы клуба «Вики спорт» на чемпионате пилонного спорта и воздушной гимнастики Pole & Aerial Sports Russia-2024 выиграли еще и командный кубок.