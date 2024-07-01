Спорт

Псковские спортсменки завоевали медали на чемпионате России по стрельбе из лука

Чемпионат России по стрельбе из лука прошел в Республике Тыва с 6 по 11 июля. Спортсмены из Псковской области стали призерами соревнований. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе «Олимп».

Фото: спортивная школа «Олимп»

Порядка 300 спортсменов из более чем 20 регионов приняли участие в соревнованиях. В их число вошли учащиеся псковской спортивной школы «Олимп». Бронзовую медаль в командном состязании завоевали Милана Мурзина, Ника Снеткова, Александра Савенкова. Серебряную медаль в личном зачёте завоевала Александра Савенкова.

Тренирует девушек Виталий Андреев.