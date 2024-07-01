Спорт

Фестиваль для девочек от Российского футбольного союза пройдет в Пскове

Российский футбольный союз открыл сезон футбольных фестивалей для девочек «Мы в игре. Лето с Фиксиками». 20 июля всероссийское событие, которое объединяет почти 40 регионов страны, примет Псков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, мероприятие стартует в 10.00 на стадионе «Машиностроитель».

Стать участницей фестиваля «Мы в игре. Лето с Фиксиками» может любая девочка в возрасте от 7 до 12 лет, независимо от спортивной подготовки и навыков игры с мячом. Для этого нужно выбрать событие в своем городе и пройти регистрацию на сайте. Друзья и родители могут поболеть за футболисток на трибунах. Участие для всех — бесплатное.

«Для девочек, которые никогда не играли в футбол, посещение фестиваля – это возможность познакомиться с игрой и попробовать свои силы в веселой и безопасной обстановке. А еще пройти мастер-классы и принять участие в играх и активностях. Для тех, кто уже тренируется в командах, дополнительно будут организованы товарищеские турниры», - рассказали в правительстве.