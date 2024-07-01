Михаил Ведерников: В нашем озёрном крае много любителей и профессионалов рыбной ловли

С Днем рыбака жителей Псковской области поздравил губернатор Михаил Ведерников. Пост размещен в Telegram-канале главы региона.
Фото: Михаил Ведерников / Telegram
Губернатор отметил, что для некоторых населённых пунктов, например, Гдова и деревни Самолва Гдовского района, это и вовсе настоящий народный праздник.
«Присоединяюсь ко всем, кто ценит такой вид досуга, и желаю ни хвоста, ни чешуи! Любите и берегите нашу прекрасную природу!» - добавил глава региона.
Добавим, День рыбака — профессиональный праздник рыбаков, традиционно отмечают во второе воскресенье июля.