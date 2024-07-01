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Спорт

Фигуристка Трусова возобновила карьеру

14.07.2024 21:14|ПсковКомментариев: 0

Серебряный призер зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине российская фигуристка Александра Трусова возобновляет выступления в большом спорте. Об этом заявил двукратный чемпион Олимпийских игр Евгений Плющенко.

«У нас в Санкт‑Петербурге будут контрольные прокаты. Трусова вернулась в спорт. Мы каждый день работаем. Это сенсация большая. Я доказал, что это возможно, надеюсь, что и мой спортсмен докажет. Рекомендую поехать», - приводит слова Плющенко «Матч ТВ».

По его словам, Трусова на контрольных прокатах покажет короткую и произвольную программы.

Трусова полностью пропустила сезон-2023/24, пишет «Интерфакс»

Источник: Псковская Лента Новостей
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