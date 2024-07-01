Девушки из Псковской области стали призерами первенства России по гребле

Девушки из Псковской области стали призерами первенства России по академической гребле. Соревнования среди юношей и девушек в возрасте до 17 лет завершились в Нижнем Новгороде 14 июля. Об этом сообщается в группе Pro row Pskov в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Pro row Pskov / «ВКонтакте»
В соревнованиях участвовали более 500 спортсменов со всей страны. Псковскую область представляли два экипажа:
В упорной борьбе девушкам удалось завоевать бронзовую медаль первенства России. От серебряной медали девушек отделила одна секунда. «Золото» завоевали спортсменки из Московской области, «серебро» у спортсменок из Санкт-Петербурга.
Двойка без рулевого юношей заняла 12 место.
Подготовкой спортсменов занимаются тренеры Андрей Сидоркевич и Сергей Николаев.