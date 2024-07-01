Спорт

Девушки из Псковской области стали призерами первенства России по гребле

Девушки из Псковской области стали призерами первенства России по академической гребле. Соревнования среди юношей и девушек в возрасте до 17 лет завершились в Нижнем Новгороде 14 июля. Об этом сообщается в группе Pro row Pskov в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Pro row Pskov / «ВКонтакте»

В соревнованиях участвовали более 500 спортсменов со всей страны. Псковскую область представляли два экипажа:

Алиса Веселова, Алена Смоленцева, Ксения Радионова, Ульяна Фицай - в четвёрке парной, Даниил Васильев и Егор Колычев - в двойке без рулевого.

В упорной борьбе девушкам удалось завоевать бронзовую медаль первенства России. От серебряной медали девушек отделила одна секунда. «Золото» завоевали спортсменки из Московской области, «серебро» у спортсменок из Санкт-Петербурга.

Двойка без рулевого юношей заняла 12 место.

Подготовкой спортсменов занимаются тренеры Андрей Сидоркевич и Сергей Николаев.