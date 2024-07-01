Спорт

Открытый турнир по трем видам спорта пройдет в Пскове

Соревнование по армрестлингу, дарсту и настольному теннису состоится в Пскове. Об этом паралимпиец-велогонщик, ветеран боевых действий Дмитрий Ющенко сообщил в программе «Железные люди» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В турнире примут участие, в том числе, сотрудники правоохранительных органов, ветераны специальной военной операции и их семьи.

«Планируется не просто массовое спортивное событие, а красочное шоу», — отметил Дмитрий Ющенко.

Мероприятие пройдет по адресу: Октябрьский проспект, дом №23/25. Дата и время будут известны позже.

Турнир организуется при поддержке фонда «Защитники Отечества» и комитета по спорту Псковской области.