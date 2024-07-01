Спорт

Дмитрий Ющенко: Мы развиваем спорт среди ветеранов боевых действий

Своих не бросаем — девиз Воздушно-десантных войск, который знаком многим. Для ветерана боевых действий, велогонщика-паралимпиеца Дмитрия Ющенко эта фраза стала знаковой. Об этом он сообщил в программе «Железные люди» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

После потери ноги в ходе специальной военной операции Дмитрий Ющенко ушёл в большой спорт, дважды завоевал кубок России. Недавно спортсмен стал председателем ассоциации ветеранов СВО Псковской области.

«Вступив в должность председателя, я сказал себе, что своих не брошу. Потому сейчас нас становится все больше, мы объединяемся и вместе развиваем спорт среди ветеранов боевых действий, а также приобщаем молодежь», — отмечает Дмитрий Ющенко.

Организация проводит уроки мужества для школьников, организовывает спортивный и иной досуг, ее члены участвуют в соревнованиях и занимают призовые места.