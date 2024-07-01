Спорт

Чемпионат по морскому троеборью состоялся в Себеже

Учащиеся Себежского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа заняли третье место в командных соревнованиях на чемпионате по морскому троеборью в Себеже 16 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил организатор мероприятия, председатель Себежского местного отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России Максим Щеглов.

Фото: Максим Щеглов

Спортсмены выступали в трех дисциплинах: парусная гонка, гребля на каноэ в четверках и плавание вольным стилем 50 метров в открытой воде. В турнире приняли участие пять команд — из Себежа, Санкт-Петербурга, Тулы, Архангельска и Сланцев.

«Себеж представляли воспитанники СУВУ. Они заняли третье место в соревновании. Участники из Архангельска получили второе место, из Тулы — первое», — сообщил организатор.

Чемпионат был организован себежским отделением ДОСААФ России в честь празднования дня освобождения Себежского района от немецко-фашистских захватчиков.