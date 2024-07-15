Спорт

Легендарный российский футболист Дмитрий Аленичев приедет на турнир в Пскове

С 24 по 26 июля в Пскове пройдет детский турнир «Футбольный фейерверк», посвященный Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Планируется, что в соревнованиях выступят 12 команд из разных регионов, сообщили Псковской Ленте Новостей с спортивной школе «Стрела».

«24 июля у болельщиков и участников соревнований будет возможность встретиться со звездным гостем — легендарным футболистом Дмитрием Аленичевым», - рассказали в спортшколе.

Напомним, уроженец Великих Лук, воспитанник футбола Псковской области Дмитрий Аленичев является Заслуженным мастером спорта и самым титулованным российским футболистом. Он становился победителем двух самых престижных футбольных еврокубковых турниров - Кубка УЕФА и Лиги чемпионов. Спортсмен выступал за «Чайку» (Великие Луки), «Машиностроитель» (Псков), московские клубы «Локомотив» и «Спартак», итальянскую «Рому», португальский «Порту» и сборную России. По окончании карьеры был депутатом Псковского областного Собрания и сенатором. Тренировал юношескую сборную России, московский «Спартак», тульский «Арсенал» и красноярский «Енисей».

Матчи турнира состоятся на полях стадиона «Машиностроитель».

Фото: mashstadion.ru