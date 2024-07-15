Спорт

Успеть за 30 минут! — почему дорожки Дендропарка в День города стали беговыми

Вечером 23 июля псковский Дендропарк стал местом активного отдыха. Отдыхающие у пруда могли наблюдать, как по дорожкам парка бегают спортсмены, на площадке у Мирожского монастыря проходят эстафеты для детей и тренировки на воздухе для их родителей. Что за праздник спорта случился в День города, за что давали медали и почему легкоатлеты бегали по всему парку в разные стороны, узнала Псковская Лента Новостей.

Три в одном

Присутствие бегунов в Дендропарке объяснялось просто: в День города состоялась открытая тренировка школы бега Pro Sport, в которой могли принять участие все желающие жители и гости Пскова. «Нашей школе бега исполняется 8 лет. Получилось, что день рождения клуба Pro Sport и день рождения нашего города совпали. Поэтому мы пригласили всех на вечер спортивных активностей», - пояснил главный тренер и основатель школы бега Александр Кузьмин.

Участников мероприятия поприветствовал и.о. комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова Сергей Бухаров. «Сегодня 1121 год нашему прекрасному городу (это отдельных аплодисментов заслуживает!), 80 лет освобождению Пскова от немецко-фашистских захватчиков и 8 лет школе бега», - напомнил он, добавив, что это уже «не школа, а академия, уникальный проект, который знают в других городах».

Сергей Бухаров поздравил с этими датами всех присутствующих от лица администрации города и главы Пскова.

А спортивный праздник продолжился знакомством с командой тренеров, за плечами которых победы в многочисленных соревнованиях. Все они занимаются любимым делом - помогают любителям бега становиться быстрее и сильнее.

Официальная часть была недолгой. Организаторы праздника сразу предложили перейти к спортивным активностям. Все желающие смогли принять участие в пробежке-разминке по Дендропарку вместе с Александром Кузьминым.

После того, как бегуны завершили круг вдоль пруда с фонтаном, начались занятия с тренерами на свежем воздухе. Малышей позвали поучаствовать в играх и эстафете, а для взрослых старший тренер школы бега Александра Ягодка провела фитнес-тренировку прямо на зеленой лужайке. В том числе, в программе было одно из самых эффективных упражнений для пресса — планка.

Успеть за 30 минут

Но главное было впереди — забег в честь дня рождения клуба и Дня города под названием «Успей за 30 минут». Условия участия в этих стартах отличались от традиционных беговых соревнований. Несмотря на тревожное название, на самом деле «успеть» мог участник с любым уровнем подготовки. Потому что за полчаса нужно было преодолеть ту дистанцию, которую бегун сам для себя наметил, и вовремя остановить отсчет секунд на своем смартфоне или фитнес-браслетету. Как не поучаствовать в таком забеге?

«Задача — бегать по парку, можно забегать в новую часть парка до пляжа. Но главное - успеть за 30 минут преодолеть свою дистанцию. Где старт — там же финиш», - пояснил Александр Кузьмин.

Поэтому каждый участник бежал по своему маршруту. Дистанции бегунов различались по протяженности и направлениям. Кто-то выбирал сложные подъемы и спуски, а кто-то (как обозреватель ПЛН) наматывал круги вокруг пруда с фонтаном. Среди участников были и взрослые, и дети, и даже четверолапые бегуны. На моей дистанции несколько раз меня обогнала спортсменка с собакой. При этом, сложно было понять, кто из них летел быстрее — девушка или пес.

«Собаку зовут Молли. Это джек-рассел-терьер. Так как мы семья спортивная, то выбирали такую спортивную собаку. И сегодня мы еще стояли на старте, а она уже рвалась вперед!», - рассказала хозяйка собаки и участница забега Наталья Большакова.

По ее словам, Молли — молодец: «Мы друг другу помогали. Правда, приходилось останавливаться, чтобы она попила из ручья».

Наталья также рассказала, что с детства занималась легкой атлетикой. «Потом дети появились, был перерыв. А когда возобновила занятия спортом, узнала о тренировках школы бега. Очень интересные полезные тренировки! А в этот раз праздник спорта совпал с Днем города. Это вообще здорово: лето, такой чудесный Дендропарк, все замечательно!», - отметила участница забега.

Время с пользой

«Я пришел сюда, потому что мне нравится проводить время с пользой и с физической нагрузкой на свежем воздухе», - рассказал о забеге, его 16-летний участник Тимофей.

Понравился праздник и болельщикам. Елена Ковалева пришла на мероприятие вместе с маленьким сыном. «Мы пришли сюда, чтобы поддержать главного бегуна в нашей семье: папу и мужа. Голосую обеими руками за хорошие праздники, которые пропагандируют здоровый образ жизни. Мне кажется, что это здорово и весело, когда можно прийти куда-то всей семьей и провести хорошо время на свежем воздухе, посмотреть на спортивных людей, может, тоже сделать какую-то зарядку», - сказала она, добавив, что сын «любит в компании с другими людьми бегать, играть и веселиться».

«Это очень красивая, яркая акция,- отозвалась о празднике псковичка Ирина Галковская. - Всегда активно поддерживаю все спортивные начинания. Очень уважаю бег. Сама занималась бегом. Но сегодня я в качестве зрителя».

По словам Ирины, ее муж и сын тоже любят спорт. «Муж бегает марафоны. Поэтому в таких мероприятиях мы не только зрители, но и группа поддержки. Кстати, в марафоне последние 5 км — и мои тоже. Я жду мужа на 37-м километре. И эти самые тяжелые километры иногда пробегаю вместе с ним», - рассказала она.

Ограниченный тираж

Поддерживали участников забега не только друзья и родные, но волонтеры. На трассе была организована точка «подпитки», чтобы бегуны не страдали от жажды. Девушка Полина, которая помогала разливать воду по стаканчикам призналась, что попала на праздник случайно. «Я приехала с компанией друзей на пляж, потому что сегодня праздник и отличная погода: можно искупаться, поиграть в волейбол. И встретила здесь свою подругу, которая попросила помочь на точке «подпитки», - рассказала она.

Оказалось, что «волонтерить» - это круто. «Мне понравилось! Очень интересно наблюдать за людьми, которые занимаются своим любимым делом», - заметила девушка.

Еще интереснее было узнать, кто из участников забега оказался самым быстрым и успел пробежать за полчаса больше всех. Имена победителей и призеров назвали после подведения итогов и обобщения результатов. Рекорды были как среди мужчин, так и среди прекрасной половины человечества. С результатом 7 км 80 метров за 30 минут первое место среди женщин заняла юная Маргарита Компаниец. А обладателем «золота» среди мужчин стал Александр Ермолин с результатом 8 км 180 метров. Победители и призеры получили заслуженные грамоты и медали. В конце церемонии, мужчины-легкоатлеты, как пилоты «Формулы-1» облили друг друга шампанским. Досталось и зрителям!

А всем остальным участникам забега достались медали финишера. Очень красивые! С изображением памятника Невскому на Соколихе и к тому же выпущенные ограниченным тиражом. Секрет их происхождения раскрыл Александр Кузьмин. Оказывается, награды были изготовлены для участников триатлона. Но соревнование в этом году по ряду причин было перенесено. Триатлонистам не повезло. Зато очень повезло любителям бега!

Финальным аккордом праздника стал торт и традиционное угощение арбузами. Летние лакомства могли попробовать все — независимо от наличия медалей и установленных рекордов. Все-таки день рождения (не важно человека, клуба или города) — совсем не грустный праздник!

Светлана Синцова

Фото Полины Гороховой